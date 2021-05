Man aangehouden omdat hij tegen de politie zei dat hij een zorgmedewerker zou vermoorden

Sinfoniet­ta String Festival Zeeland gaat door, maar online

5 mei VEERE - De tweede editie van het Sinfonietta String Festival Zeeland gaat door, maar kan door het publiek alleen online worden gevolgd. Op 6 juni worden concerten gegeven in Middelburg en in Veere en gaat een muziekfilm in première. Publiek kan alles gratis volgen via internet of later terugkijken.