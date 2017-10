Man aangehouden in Vlissingen voor bedreiging met vuurwapen

De verdachte zou daarna volgens de melder op de fiets richting Paul Krugerstraat zijn vertrokken. Agenten hebben de man gelokaliseerd en rond 17.25 uur met getrokken pistool aangehouden. De verdachte is een bekende van de politie die al verschillende geweldsdelicten heeft gepleegd. Hij is naar Torentijd in Middelburg gebracht.

In de buurt is gezocht naar het vuurwapen. Dat werd echter niet gevonden. Volgens enkele buurtbewoners zou de man een vuurwapen hebben weggegooid in de afvalcontainer. De gemeente Vlissingen heeft de container in een vrachtwagen geleegd en naar het terrein van de reinigingsdienst aan de Edisonweg gebracht voor onderzoek. Dat leverde echter ook niets op.