Man (82) komt om bij verkeersongeluk in Biggekerke

Het ongeluk gebeurde omstreeks 14.25 uur. Nadat was gemeld dat er sprake was van brand, werd naast de ambulancedienst ook de brandweer opgeroepen. Ter plaatse aangekomen, bleek dat een auto in de sloot was beland. Door de klap is de auto in brand gevlogen. Rond 14.30 uur werd ook een traumahelikopter gealarmeerd maar de inzet hiervan werd even later weer geannuleerd. De helikopter vloog toen boven Goeree-Overflakkee.