Man (65) bedreigt mensen in Middelburg met mes

Schitte­rend of spuugle­lijk? Nieuwe woontoren in Mortiere maakt tongen los in Middelburg

19 december MIDDELBURG - Spuuglelijk. Wat een gedrocht. Terug naar de tekentafel. Maar ook: eindelijk wat diversiteit in bouwhoogte. Het ontwerp voor de woontoren in de Mortiere maakt in elk geval de tongen los in Middelburg. En met de verkoop zit het ook wel snor.