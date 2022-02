Man (54) bewusteloos geslagen in Vlissingen: politie zoekt getuigen

De 54-jarige man uit Vlissingen werd rond 17.15 uur belaagd in het ABC-complex ter hoogte van een supermarkt en slijterij. Door de mishandeling raakte het slachtoffer bewusteloos. Later bleek dat hij ook letsel heeft overgehouden aan de mishandeling.

De politie komt graag in contact met mensen die denken iets gezien of gehoord te hebben van de mishandeling of de verdachten. Meldingen kunnen gedaan worden via het algemene politienummer 0900 – 8844 of via het Politie WhatsApp-nummer 06 – 1220 7006.