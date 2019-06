Man (40) aangehouden na mishandeling partner op Piet Heinkade in Vlissingen

video Jong leert van oud door unieke samenwer­king scholen Middelburg

14 juni MIDDELBURG - Directeur Annemiek de Quelerij van de Regenboogschool stapt vanmiddag de schoolkeuken van de CSW Toorop Talent College binnen en hoeft niet eens te vragen wat haar leerlingen aan het doen zijn. ,,Koekjes bakken!”, klinkt het in koor. Even verderop worden geitjes gevoerd en andere kinderen krijgen een maskertje aangemeten dat het gezicht reinigt. Hier wordt lesstof in de praktijk gebracht, bij de buren nog wel.