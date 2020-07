Man (36) aangehouden na vernielen autoruit en slaan agent

Vlissingen blijft oorlogs­slacht­of­fers koopvaar­dij herdenken

15:26 VLISSINGEN - Ook in de toekomst blijft Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog omgekomen koopvaardijlieden herdenken. De Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen zal zorgdragen voor de Koopvaardijherdenking.