Man (33) opgepakt na vechtpartij in Middelburg

De hulp van de politie werd ingeroepen rond 03.00 uur, toen er gevochten werd in een horecagelegenheid aan de Kromme Weele in Middelburg. De vechtpartij zou vervolgens zijn voortgezet op de Vlasmarkt.

De woonplaats van de aangehouden verdachte is bij de politie nog niet bekend. Ook de aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. Daarom wil de politie graag in contact komen met getuigen en vraagt daarom mensen zich te meldne via 0900-8844, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.