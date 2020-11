Man (25) uit Spijkenisse die Vlissinger aanreed en doorreed meldt zich op politiebureau

Manteling 25 jaar: bezuini­ging op Wmo-zorg komt op de schouders van mantelzor­gers

8 november MIDDELBURG - Bij de Dag voor de Mantelzorg, dinsdag, trakteert ondersteuner Manteling cliënten voor het 25-jarig bestaan. De organisatie voor de Walcherse mantelzorgers viert het jubileum in zorgelijke tijden. ,,We zijn blij dat we er nog zijn.”