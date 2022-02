Man (18) aangehouden na schietpartij Oost-Souburg

OOST-SOUBURG - Een 18-jarige man uit Hoogvliet is zondagnacht aangehouden, omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietincident in Oost-Souburg.

De aanhouding vond plaats rond 1.00 uur in een woning in Oost-Souburg, nadat drie uur eerder in de Platanenstraat was geschoten. Een 52-jarige Vlissinger heeft bij de politie aangifte gedaan van poging tot doodslag. Hij is niet gewond geraakt. Wat de relatie tussen de hem en de man uit Hoogvliet is, is niet bekend.

Volgens een bewoonster klonken er omstreeks 22.15 uur halverwege de Platanenstraat drie schoten van een vuurwapen. ,,We zagen daarna twee personen wegrennen en verderop hoorden we even later gehuil van een vrouw”, vertelde ze maandagochtend.

De politie onderzoekt wat zich precies heeft voorgedaan in de straat. Agenten hebben met meerdere bewoners gesproken en ook camerabeelden in de buurt bekeken. Een takelbedrijf sleepte een voertuig weg, dat onderzocht wordt op sporen. ,,In de straat zelf zijn meerdere sporen veiliggesteld”, zegt Aalders. Wat die sporen zijn, wil ze niet zeggen. De politie roept mensen die meer weten over het incident op zich te melden.

Het is de niet eerste keer dat de Souburgse buurt wordt opgeschrikt door een schietincident. Op 17 mei vorig jaar raakte de bewoner van een huis aan de Iepenstraat gewond nadat er was geschoten. Vijf jongens werden vervolgens aangehouden. In 2020 schoot een bewoner van de Beukenstraat per ongeluk in zijn eigen been. Agenten losten een waarschuwingsschot voordat ze de woning van de man binnengingen. Het slachtoffer werd per ambulance afgevoerd.