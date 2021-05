Mag niemand weten dat je in Vlissingen of Goes bent: zet je telefoon uit

Het door George Orwell geschetste schrikbeeld van ‘Big brother is watching you’ komt dichterbij, vindt Dave Borghuis. De Enschedese ondernemer en digitaal specialist schakelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in om te bekijken of de manier waarop zijn stad bezoekers telt wel in de haak is. Eind april legde de Autoriteit Persoonsgegevens, de gemeente Enschede een boete op van 600.000 euro voor het gebruik van wifi-tracking. Goes en Vlissingen gebruiken hetzelfde telsysteem als de Twentse stad en legden daarom uit voorzorg de tellingen stil. Middelburg kent passantentellers, maar die maken (geblurde) foto's en werken niet met wifisignalen.