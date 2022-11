Machinefabriek zet deuren en ramen open

Bij het cascoherstel van de Machinefabriek zijn eerder dichtgemetselde deuren en ramen weer uitgehakt. Net als in de derde hal komen er volgend jaar grote stalen deuren in de eerste twee fabriekshallen, terwijl er ook weer licht de fabriek zal binnenvallen door raampartijen aan weerszijden van alle drie de deuren. De deuren kunnen open; of ze ook regelmatig open zullen staan, is onder meer afhankelijk van de activiteiten die in de toekomst achter de deuren plaats zullen vinden. Voorafgaand aan de vergadering van de commissie Ruimte is er donderdag 24 november vanaf 17.30 uur een informatiebijeenkomst over de toekomst van de Machinefabriek.