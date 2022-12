Macaroni, tandpasta en shampoo van de leerlingen voor de Voedselbank

Macaroni, tandpasta, shampoo en nog veel meer is donderdag opgehaald door medewerkers van de Voedselbank Walcheren bij het Scheldemond College in Vlissingen. Leerlingen, ouders en medewerkers hadden samen met een aantal lokale ondernemers een enorme hoeveelheid houdbare producten ingezameld. Zo had Iris van Ommeren uit Koudekerke tandpasta en tandenborstels meegenomen. ,,Want we dachten thuis dat er wel veel voedsel ingezameld zou worden terwijl je toch ook je tanden moet kunnen poetsen.”

In het kader van burgerschap vindt de school het belangrijk om de leerlingen, naast alle vakken die ze volgen, ook nog wat anders mee te geven: Wees lief voor elkaar, heb oog voor een ander en indien mogelijk help je medemens. Want niet iedereen heeft zelf invloed op de situatie waar hij of zij in belandt

Kerstpakket

Eerst stonden in de hal van de school eerst twee tafels maar dat was al snel te weinig. Elke dag kwamen leerlingen met nog meer producten. Maar ook was er een vader die zijn complete kerstpakket doneerde.

De school hield voor het tweede jaar een inzamelingsactie voor de Voedselbank en merkt dat het de leerlingen raakt. Volgens Iris nam zowat iedereen wel wat mee. ,,Het leeft hier.”

Docent en initiatiefneemster Dianne Grootjans-Wisse is zeer tevreden over het eindresultaat: ,,De levert mooie en waardevolle gesprekken op met de leerlingen. Je ziet soms een hele andere kant van de jeugd. Ze zijn hulpvaardig, helpen spontaan mee met het sjouwen van kratten of dozen uitpakken en geven alle producten een plekje. Ze beschikken over empathisch vermogen en hebben het hart op de juiste plek.” Wat zo leuk was om te zien, aldus Grootjans, was dat leerlingen elkaar positief stimuleerden om ook wat mee te nemen.