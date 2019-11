Maar de helft van de bezwaarmakers in Vlissingen krijgt op tijd een besluit

VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen moet beter haar best doen om bezwaarschriften tegen beslissingen op tijd te behandelen. Vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders 17 keer te laat over bezwaren. In drie gevallen was dat omdat de commissie bezwaarschriften zelf niet op tijd was met een advies.