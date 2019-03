Maaltijdbezorger botst met auto tegen woning in Vlissingen

video Middelburg­se vol verdriet na politie-ac­tie: ‘Rex is dood door pepper­spray’

11:30 MIDDELBURG - Nee, ze is niet boos. Wel heel verdrietig. Melanie van Zweeden mist Rex enorm. Normaal gesproken huppelt de vijfjarige Mechelse herder in en rond het Middelburgse autobedrijf, maar dat is voorgoed voorbij. Rex is al meer dan een week dood. En volgens Van Zweeden weet de politie daar meer van. ,,We zitten met heel veel vragen.”