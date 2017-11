'Maak van de Four een Five Freedoms Award'

Hillesum is in Auschwitz vermoord en kon het verzoek voor instelling van een vijfde award zelf niet doen, dus deed Klaas Smelik het voor haar. Smelik is directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum en mocht in die hoedanigheid de hulde voor de 'Grootste Middelburger Aller Tijden' in ontvangst nemen.