Luxe boutique hotel Vlissingen blijft herkenbaar als kerk

Molukkers herdenken uitroepen vrije Republiek der Zuid-Molukken

MIDDELBURG - De Molukse gemeenschap herdenkt vandaag, 25 april, het uitroepen van de Republik Maluku Selatan (RMS) in 1950. In de Molukse wijk in Middelburg is om 6.20 uur de vlag gehesen. De landelijke herdenking vindt plaats in Amsterdam.

