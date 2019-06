Luxe bolides blinken bij de boulevard van Vlissingen

,,Het is de tweede keer dat we meedoen”, vertelt Davy Halans (33) uit Kontich, vlakbij Amtwerpen. Hij vormt met broer Yoni (27) het team Barbershop Who’s Next. ,,Ja ik ben barbier en zo heet mijjn zaak in Kontich”, knikt Davy. Hij heeft zijn BMW X5 (drie liter, diesel, 340 pk) speciaal voor de rally een nieuwe wrap gegeven. ,,Je moet toch opvallen tussen de Ferrari’s.”