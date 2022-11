Lunch en literatuur: scholen blij met extra steun in strijd tegen armoede

Grote controle politie en Belasting­dienst op Walcheren: 85 voertuigen niet in orde

De politie en de Belastingdienst hebben dinsdag tussen 13.30 uur en 20.00 uur een grote verkeerscontrole op Walcheren gehouden. Op verschillende locaties in Vlissingen, Middelburg en Veere werden voertuigen gescand op overtredingen en misstanden. Bij 85 voertuigen was iets justitieel, strafrechtelijk of fiscaal niet in orde.

23 november