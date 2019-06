Luisterlijn wint Lange Jan Award

Door de struikel­ste­nen zijn de Joodse slachtof­fers er weer, in herinne­ring

21:28 VLISSINGEN - ,,Wij zijn er weer!", adverteerde de familie Cracau in 1945 in de PZC toen ze hun winkel hervatten in Vlissingen. Althans, de drie familieleden die de concentratiekampen levend konden verlaten. Koopman Jacob Cracau, één die niet terugkeerde, is er sinds vandaag, donderdag, ook weer. In naam. Op een struikelsteen aan de Nieuwendijk waar hij woonde, in het bijzijn van Sal Cracau. ,,Hij was de broer van mijn opa".