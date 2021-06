Luid en duidelijk, de weekmarkt Domburg is verplaatst

VIDEO Kater Hummer komt na 2 jaar weer thuis, pijnlijk genoeg drie dagen nadat zijn zus Misty is doodgere­den

18 juni OOST-SOUBURG - Twee jaar lang was hij spoorloos. Zijn vrouwtje heeft hem al die tijd gezocht. En toen kwam woensdagavond het telefoontje van Dierenwelzijn Walcheren dat kater Hummer terecht was. Triest genoeg drie dagen nadat zijn zus en maatje Misty was doodgereden.