Ludieke actie voor terugvinden eigenaar ‘Flappie’ door bioscoop Vlissingen

Een schoonmaakster vond het konijn afgelopen maandag. Bij welke film de knuffel is verloren, is niet bekend. De bioscoop plaatste op Facebook een foto met daarop Flappie in een bioscoopstoel. ‘Hij heeft het enorm naar zijn zin, elke dag een film kijken het liefst met iets lekkers erbij (popcorn is zijn favoriet)’, aldus Cinecity.