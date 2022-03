Luchthavenbesluit moet aangepast om reddingshelikopters vanaf Arnemuiden te laten vliegen

Helikopterbesluit zorgt voor onrust

Het is zijn samenvatting van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie. Het bedrijf Bristow heeft een contract gesloten met het ministerie van Defensie om in het zuidwesten van Nederland de kustwacht te ondersteunen. Daarvoor wil het een zogenoemde Search And Rescue-helikopter (SAR) stationeren op het vliegveld bij Arnemuiden. Het besluit, dat in november ingaat, zorgt voor onrust bij de Zeeuwse Milieufederatie, politieke partijen en omwonenden.