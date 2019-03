Luca uit Westkapelle uitgeroepen tot mooiste hond van Zeeland

Aantal strandpa­vil­joens in Nederland het sterkst toegenomen in gemeente Veere

11:02 DOMBURG - Het aantal strandpaviljoens is de afgelopen vijf jaar het sterkst toegenomen in de gemeente Veere. Dat blijkt uit onderzoek van het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. In Veere kwamen er in vijf jaar zes strandpaviljoens bij. Dat is een stijging van 25 procent. De gemeente telt nu dertig vestigingen.