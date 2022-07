LPV zegt ja tegen cruiseboot met vluchtelingen; ‘Als we ze verplicht moeten opvangen, valt er niets te onderhandelen’

Waarom is de LPV voor grootschalige opvang van asielzoekers?

,,Er is een noodsituatie ontstaan. Het interesseert ons eigenlijk niet aan wie dat te wijten is. Feit blijft dat mensen in Ter Apel op stoelen of in het gras moeten slapen. Opvang op een cruiseboot is niet spartaans en lijkt ons een goede, tijdelijke oplossing in deze situatie. Verder speelt mee dat er vanuit de overheid wetgeving in de maak is waarbij gemeenten kunnen worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Als dat gebeurt, dan hebben we geen onderhandelingspositie meer. Nu kunnen onze eisen tenminste nog worden ingewilligd.”