LPM: ‘Zet gemeenteraad niet buitenspel bij bestrijding coronavirus’

De LPM is vooral geïrriteerd over de sluiting van het skatepark in de Veerse Poort. Dat gebeurde vorige week donderdag op last van de Veiligheidsregio Zeeland. Kraan vindt dat de gemeenteraad om advies gevraagd had moeten worden.

,,Met deze sluiting was men al dagen bezig, dus de Veiligheidsregio had best de tijd gehad om de gemeenteraad erbij te betrekken", stelt Kraan. Het gaat immers om ‘besluiten met grote maatschappelijke gevolgen welke onze Middelburgers diep raken’, schrijft hij in een open brief.

Quote Ouders en kinderen zijn dolblij dat ze even buiten wat kunnen doen Piet KRaan, Lokale Partij Middelburg

Alternatieven overleggen

De uitkomst na overleg met de raad was misschien dezelfde geweest, erkent Kraan. ,,Maar we hadden in ieder geval over alternatieven kunnen overleggen. Dat is nu niet gebeurd.” Bovendien wijst hij erop dat de skatebaan ook positieve kanten heeft. ,,Ouders en kinderen zijn dolblij dat ze even buiten wat kunnen doen.” Met toezicht was dat misschien mogelijk gebleven, oppert Kraan.

Volgens de VRZ kwamen er juist te veel mensen samen op en rond de skatebaan en hielden zij zich niet aan de aanwijzingen van agenten om onderling meer dan anderhalve meter afstand te houden. Daarom besloot de VRZ het skatepark volledig te sluiten.

Buitenspel