Losse stoeptegels en doorboorde leidingen; irritaties rond aanleg glasvezelnetwerken Vlissingen

Eind vorige maand stond een groot gedeelte van de Vlissingsestraat in Oost-Souburg blank toen KPN tijdens het aanleggen van een glasvezelnetwerk een waterleiding raakte. Omdat er regelmatig gasleidingen en elektriciteits-, en datakabels worden geraakt vindt de PSR dat de veiligheid en de leveringszekerheid van Vlissingers in het geding is. Verder is ook het straatwerk dat niet overal even netjes is achtergelaten de partij een doorn in het oog.