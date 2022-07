Loot mee en krijg invloed: burgerberaad op proef in Middelburg

Leerlingen Stadsteken­klas ontdekken nieuwe hobby: ‘Deze heb ik in bed getekend toen ik niet kon slapen’

MIDDELBURG - Het werk van de eerste Stadstekenklas van de Teeken Akademie Middelburg is nu te bewonderen in het Zeeuws Archief. ,,Als volwassenen zijn we verleerd zo vrij te kijken.”

6 juli