Loes koos niet voor de club van zure moeders

VLISSINGEN - Diep verdriet en machteloosheid. Het is pure rouw waar je mee te maken krijgt als je door je partner wordt verlaten. Loes Franse (37) uit Vlissingen maakte het mee. Zij is één van de mensen die haar verhaal vertelt in de documentaire 'Verlaten' van Hetty Nietsch.