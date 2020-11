Lockdownlover in pyjamabroek Margreet Wigard werkt thuis

Wigard, die administratief werk doet voor de gemeente Vlissingen, heeft haar headset op en zit nog in pyjamabroek. Dat woordje ‘nog’ kan bij nader inzien de prullenbak in, trouwens. Sinds 12 maart, de dag waarop Mark Rutte en toenmalig minister voor Medische Zorg Bruno Bruins de beroepsbevolking opriepen zoveel mogelijk thuis te werken, bracht ze geen enkele werkdag níet in een van haar pyjamabroeken door. „Ik draag ze ook buitenshuis. Ik ging naar Film By The Sea, naar het theater – alles in pyjama. Dat is een spelletje van mij. Als je er hakjes bij aan doet, kan het best.”