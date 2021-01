Liz (7) verft T-shirts voor goed doel: ‘Ik wil mensen in het Sophia Kinderziekenhuis vrolijk maken’

PORTRET Matthijs Ruitenbeek werkt bij Dow: ‘Een duurzamere wereld, dat is wat mij drijft als chemicus’

7:30 Zijn ogen beginnen te glinsteren, als Matthijs Ruitenbeek (48) over zijn werk praat. Hij is senior onderzoeker bij Dow Terneuzen. In die rol vindt hij dat hij een missie heeft, om voor het nageslacht een betere wereld achter te laten. ,,De chemische industrie staat bij het grote publiek te boek als dé boosdoener, als dé vervuiler, maar in diezelfde industrie liggen ook de oplossingen.”