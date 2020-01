Live: Ontkennende Hrieps-verdachten opnieuw voor de rechter, advocaten eisen vrijlating

Platform Middelburgers.nl op zwart - oplossing mogelijk in de maak

13 januari MIDDELBURG - Ineens ging de website middelburgers.nl dit weekeinde op zwart. Door geldgebrek is deze plek waar Middelburgers informatie kunnen vinden over zorg, welzijn, activiteiten en organisaties in hun wijken, uit de lucht gehaald. Wethouder Carla Doorn verwacht wel dat dit maar tijdelijk is: het gemeentebestuur schraapt geld bij elkaar om de site weer online te krijgen.