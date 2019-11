‘Live’ kaartjes voor Hrieps kopen kan nog paar uurtjes

VIDEO Directeur Gerro Vonk van Waterpark Veerse Meer: ‘Drukte in dorpen is er ook zonder Driestar al’

8 november ARNEMUIDEN - In de dorpen rond Waterpark Veerse Meer gaan veel meer auto’s rijden als het vakantiepark af is. Maar ook zonder hun park wordt het veel drukker in Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk, stelt Driestar-directeur Gerro Vonk. ,,Er zijn nu al problemen die om een oplossing vragen.”