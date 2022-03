LIVE I Moord Biggekerke: Van den D. wilde zeven slachtoffers maken

video ‘Schandalig’: Geldpot voor Oekraïne gestolen uit supermarkt in Westkapel­le

WESTKAPELLE - Een geldpotje met zo’n 200 euro voor hulp aan Oekraïne is dinsdagavond gestolen uit de Spar-supermarkt in Westkapelle. Eigenaar Joop Kesselaar noemt het schandalig. ,,Het is het laagste van het laagste wat je kan doen.”

9 maart