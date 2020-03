Live: 4 verdachten Hrieps voor rechter

MIDDELBURG - Vijf mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de geldroof na muziekfestival Hrieps staan momenteel voor de rechtbank in Middelburg. Vier van hen zijn aanwezig. De 24-jarige J.D. uit Vlissingen, A.M. (22) uit Goes, C. de R. (23) uit Nijmegen en L.P (32) uit Goes. De 32-jarige A.D. uit Goes is net als tijdens de vorige zitting niet aanwezig. De rechter buigt zich in de tussentijdse zitting over het voorarrest van de mannen.