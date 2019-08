Literaire thriller Linda van Rijn speelt zich af in Zoutelande

Het boek Zoutelande gaat over Eline van As die uitkijkt naar de jaarlijkse vakantie met haar twee vriendinnen van vroeger, Lydia en Sascha. Ze kennen elkaar van de zomers die ze als kind doorbrachten in Zoutelande en hebben altijd contact gehouden. Zoals elk jaar komen ze in september samen in de Zeeuwse plaats om te ontspannen en bij te praten. Lydia heeft afgelopen jaar samen met haar man Gert een strandtent overgenomen en daar kunnen de vriendinnen verblijven. Het was een druk seizoen voor Lydia en Gert en het valt Eline op dat haar vriendin echt aan rust toe is. Eline zelf heeft een bewogen jaar achter de rug en kan ook wel wat ontspanning gebruiken.