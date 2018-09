MIDDELBURG - Je gaat naar de film en je snackt daarbij...? Popcorn? Chocola? Schepsnoep, wellicht? Waar je ook net aan dacht, de kans is klein dat je dacht aan iets gezonds. Brecht Marijs (10) uit Middelburg vindt dat raar. Ze schreef daarom een brief aan het Jeugdjournaal.

Waarom worden gezonde snacks niet verkocht in de bioscoop, vroeg de jonge Middelburgse zich af. Het Jeugdjournaal nam Brecht woensdag mee naar Vlissingen, waar ze antwoord op haar vraag kreeg van Noëlle van Doorn van CineCity.

Brecht vindt belangrijk om af en toe gezond te snacken. "In de bioscoop kun je alleen maar ongezonde snacks krijgen. Dat vind ik niet echt leuk, want ik probeer daar wel op te letten. Soms neem ik dan wel een ongezonde snack, maar soms neem ik daarom ook alleen wat te drinken." Liever dan popcorn zou ze snoepkomkommertjes en snoeptomaatjes in de shop van de bioscoop zien.

Lastig houdbaar

Helaas voor Brecht had de bioscoop niet gelijk goed nieuws voor haar. Noëlle van Doorn: "Haar vraag heeft ons wel aan het denken gezet, maar wij zitten met het probleem dat verse producten erg lastig houdbaar is. Hooguit een dag of vijf. En als wij steeds die gezonde snacks moeten weggooien, dan is dat natuurlijk ook superzonde."

Quote Onze indruk is toch dat voor veel mensen de complete bioscoopbe­le­ving bestaat uit de film, en cola, en popcorn Noëlle van Doorn "We hebben het overigens zelf ook al eens geprobeerd", legt Van Doorn verder uit. "Toen verkochten we fruit, worst, kaas... dat soort dingen. Maar toen was daar niemand in geïnteresseerd. Daarom verkopen we dat niet meer. Onze indruk is toch dat voor veel mensen de complete bioscoopbeleving bestaat uit de film, en cola, en popcorn. We krijgen geen signalen dat mensen behofte hebben aan fruit of tomaatjes."

Maar wellicht is er nog hoop voor Brecht. "We kunnen altijd in de toekomst een onderzoek uitvoeren of er dan wellicht wel behoefte aan is." Mag Brecht dan misschien haar eigen gezonde snack meenemen? "Dat is officieel natuurlijk niet de bedoeling, maar als zij lekker een paar stukjes banaan of komkommer mee wil nemen om op te eten onder de film, zullen wij dat niet tegenhouden."