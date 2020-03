Liesbeth Labeur doet oogstrelende vondst boven plafond in haar huis

UPDATE: 13:00 Uitreiking Four Freedoms Awards uiterst onzeker door coronacri­sis

13:10 MIDDELBURG - Kan de uitreiking van de Four Freedoms Awards op 14 april in Middelburg nog doorgaan? Woensdag valt het besluit of en hoe de uitreiking zal plaatsvinden, laat de provincie weten. De Veiligheidsregio Zeeland lijkt het onmogelijk dat het nog door kan gaan.