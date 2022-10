Liefhebbers onderhoud en restauratie hoogaarzen geworven tijdens open dag

Een deel van de vloot van SBH is de hele zomer varend te zien op en om het Veerse Meer. Maar in de winter is onderhoud nodig en voor die noodzakelijke klus kan de stichting sinds drie twee jaar in haar eigen loods aan de Vlissingse Jachthavenweg terecht. Het binnenhalen van schepen en het weer te water laten, zijn ook altijd mooie momenten om publiek te laten zien wat er allemaal bij komt kijken om varend erfgoed van de bruine vloot in de vaart te houden. En als het dan toch open dag is, maken betrokken vrijwilligers graag van de gelegenheid gebruik om bezoekers te laten zien wat voor mooie en dankbare uitdagingen op hen wachten als lid van de onderhoudsploeg van Behoud Hoogaars.