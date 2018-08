Liefhebbers genieten van zomers speciaalbier op Bierfestival

video Fietser zwaarge­wond na val in Vlissingen

9:34 VLISSINGEN - Een fietser heeft in de nacht van zaterdag op zondag zware verwondingen opgelopen na een val in Vlissingen. Het ongeluk vond plaats op het fietspad langs de Koudekerkseweg, ter hoogte van de Olympiaweg. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.