Lied voor de vrede uit 200 kinderkelen: ‘Weg met oorlog man, laat de kinderen spelen’

Acht scholen van de Primas Scholengroep kwamen woensdag net na de lunch naar de Koorkerk aan de voet van de Lange Jan in Middelburg om het lied One day te zingen. Het lied is oorspronkelijk van Koolulam, een sociaal en muzikaal initiatief uit Israël. Oud-docent Ruud van Leerzem van de Primas Scholengroep vertaalde het in het Nederlands. Primas-directeur Agnes de Jong van de besloot een paar maanden geleden, nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken, dat het een mooi initiatief zou zijn om het lied te zingen en op te nemen op video, om zo de boodschap van vrede te verspreiden.