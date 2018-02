Lida en Bert stoppen met La Bonne Auberge: 'Het was elke avond weer topsport'

KOUDEKERKE - Bert en Lida Stroomer zwaaien volgende week de laatste gasten uit in hun hotel-restaurant La Bonne Auberge in Koudekerke. Na 28 jaar vinden ze het welletjes. De gasten valt het afscheid zwaar; La Bonne zit al weken bomvol.

Na diverse betrekkingen in de horeca te hebben gehad, begon het op hun veertigste te kriebelen; ze wilden een eigen zaak. Na rondkijken, viel hun oog op La Bonne Auberge. Bert (67): ,,De eigenaren, de familie Van Gelderen, waren op leeftijd en wilden afbouwen en wij, jong en enthousiast, wilden juist gaan opbouwen. We hebben de eerste twee jaar La Bonne samen gerund en na twee jaar hebben we de zaak overgenomen."

Quote We willen nu gaan genieten, nu we nog goed zijn Bert Stroomer De Goede Herberg is nog zo'n traditioneel restaurant met een romantische sfeer. Ondanks dat er aan de tafeltjes plaats is voor vijftig gasten, is de sfeer intiem. Bert: ,,We hechten aan traditie. Bij ons ligt er linnen op tafel, de servetten zijn in waaiertjes gevouwen, de tafels opgedekt en Lida zorgt ervoor dat het glaswerk je tegemoet fonkelt. Bij ons geen papieren placemats, wij gingen altijd voor kwaliteit en sfeer."

Kunst

De keukenbrigade tovert al die jaren al Franse gerechten 'met internationale toets' op tafel. Bert en Lida stonden niet zelf achter het fornuis. ,,Koken is kunst en dat moet je overlaten aan de specialisten", zegt Bert. Zijn plaats was aan 'de voorkant', de gasten verwelkomen en ze in de watten leggen van het moment dat hij hun jas aannam tot de warme groet aan de deur. Lida (67) was al die jaren verantwoordelijk voor 'alles wat Bert niet kan'; de administratie, de bestellingen, de planten verzorgen, kortom zoals Bert het zegt: ,,Je hebt er geen idee van hoeveel werk het kost om het restaurant er piekfijn uit te laten zien."

Naast het restaurant heeft La Bonne Auberge ook een hotelkamer, een bed & breakfast, en ook dat was altijd de verantwoordelijkheid van Lida. ,,We konden het natuurlijk niet alleen. Door de jaren heen hebben we ons laten bijstaan door een fantastisch team, bevlogen koks en alles bij elkaar opgeteld al die jaren zo'n honderd parttimers. Jongens en meiden die bij ons kwamen toen ze op de middelbare school zaten en pas weggingen als ze gingen studeren. Ze hadden het bij ons naar de zin, dat zegt heel wat."

Vlammen