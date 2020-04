Lichtpuntje voor campinghouder Ons Buiten

Een meerderheid van de Veerse politiek liet dinsdagavond tijdens de raadscommissie weten dat de gemeente niet langer gebruik hoeft te maken van de recht. Eerder dit jaar had op voorstel van de oude coalitie van DTV, SGP/CU en VVD een raadsmeerderheid besloten het wel in te stellen zodat daar eventueel nieuwe sportvelden konden worden aangelegd. Want het wilde op sportpark Duinhelm woningen bouwen.

Coppoolse en zijn buurman Erik Wattel van minicamping Victoria vreesden echter dat verhuizing van de sportvelden heel nadelig voor hun bedrijven zou uitpakken. Zij mikken immers op toeristen die willen genieten van de rust en ruimte. Als precies tussen hen in een sportcomplex zou komen, zou het daarmee gedaan zijn.

Verplaatsen sportpark van de baan

Het nieuwe college van CDA, DTV en PvdA/GL heeft de plannen voor verplaatsing van het sportpark direct geschrapt. En volgens wethouder Chris Maas (PvdA/GL) wordt nu onderzoek gedaan naar herinrichting van het park. Dat is volgens Marco Wisse (SGP/CU) hard nodig omdat het verouderd is. ,,Het hoofdveld is hobbelig en te nat of te droog en de kantine te klein en niet duurzaam.”

Coppoolse is blij verrast dat die ene bedreiging van zijn recreatiebedrijf is afgewend. Nu hoopt hij dat hij over enkele weken weer wat gasten mag ontvangen op zijn camping. ,,Al is het maar een aantal, dat geeft al wat verlichting. Dan kunnen we als bedrijf misschien overleven.”