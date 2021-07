Lichaam gevonden in loods Middelburg

Poll Mondkapjes: 'Blij dat 'ie af mag', of 'Toch maar op, voor de zekerheid’

26 juni VLISSINGEN - Mondkapjes hoeven niet meer in de supermarkt, maar sommige klanten van de Lidl in Vlissingen houden 'm zaterdagochtend toch nog op. ,,Voor de zekerheid”, zegt Maher Dalao uit Vlissingen. Jolanda Kikkert uit Oost-Souburg is juist dolblij dat ze haar kapje in de tas kan laten. ,,Ik krijg het er benauwd van.”