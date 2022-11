Levendige Machinefabriek moet kroon op industrieel verleden Vlissingen zijn

Het was een behoorlijke uitdaging voor architect Taco Tuinhof van het Middelburgse bureau Rothuizen om een school met speelplaatsen en genoeg lichtinval in de Machinefabriek in te passen. Door ‘een hap’ uit het gebouw te nemen, sloeg hij meerdere vliegen in één klap. Er valt heel veel licht de klaslokalen in en de Machinefabriek ziet er aan de kant van Museum Scheldewerf minder massaal en overweldigend uit. Ook jonge kinderen worden de kolos ingelokt.

Of de nieuwe school daadwerkelijk een plek krijgt in de Machinefabriek besluit de Vlissingse gemeenteraad voor de zomer van volgend jaar. Als nieuwe locatie voor de drie scholen in de binnenstad is behalve de voormalige fabriek voor scheepsmachines ook een plek aan het Stumphiuspark in de Scheldewijk in beeld.