Levende boeken in de bibliotheek: We zijn één ziel, de wereld is van iedereen!

MIDDELBURG - Het is beslist geen dooie boel, zaterdag in de ZB in Middelburg. Er lopen ‘levende boeken’ rond die je als bezoeker 20 minuten mag ‘lenen’. Dat leidt tot intensieve één op één gesprekken waarin vooroordelen en soms heftige ervaringen op tafel komen.

De levende bibliotheek is een van oorsprong Deens idee. Het geeft bezoekers de kans om de de dialoog aan te gaan met mensen met wie ze op straat niet snel een gesprek zouden aanknopen. Het zet mensen aan het denken en het kweekt begrip voor een ander. Zo word je zaterdag in de ZB in de wereld getrokken van onder andere een transgender, een activist, een veteraan, een politieman, een rapper en een gehandicapte sporter (zitskiër en paralympiër Kees-Jan van der Klooster). We ontmoeten er vier.

Veteraan Thamara Batenburg

Thamara Batenburg (42) uit Middelburg nam van haar 17e tot 22e jaar deel aan drie Navo-vredesmissies in Bosnië-Herzegovina, Kosovo/Pristina en Macedonië. Stammend uit een familie van beroepsmilitairen wist ze al jong dat ze onder de wapens zou gaan. ,,Ik zag als kind beelden van de enorme armoede in de Derde Wereld. Ik vroeg aan mijn vader: ‘welke planeet is dat waar je de ribben van de kinderen kunt tellen?’ Hij zegt: ‘Dat is dezelfde wereld waarin wij leven!’ Ik wilde heel graag de helpende hand toesteken.”

,,Vrede en veiligheid zit in mijn dna. Ik ben nu 20 jaar uit het leger, maar ik ben sinds 2016 ambassadeur voor het Veteraneninstituut. Ik spreek op scholen en in bedrijven. Daar vertel ik het verhaal over het belang van vrijheid, los van je levensovertuiging, cultuur, religie of politieke voorkeur. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daar is hard voor gevochten. Fatsoen, beschaving en respect voor de ander moet je verdedigen.We zijn allemaal één ziel, de wereld is van iedereen.”

,,Wat ik als mens heb geleerd van mijn vredesmissies? Twee dingen. Je kunt je vrijheid in één dag verliezen. Als wij er samen niet aan werken, kan het zomaar verloren gaan. De geschiedenis laat dat zien. Daarnaast heb ik in Sarajevo de veerkracht mogen zien van mensen die alles kwijt waren. Ik heb daar grote bewondering voor. Wees dus dankbaar voor wat je allemaal hebt.”

Transgender Raymond Spruyt

Raymond Spruyt (19) uit Vlissingen kwam als meisje ter wereld, maar wist al jong dat ze in het verkeerde lichaam zat. ,,Ik ben hier om te vertellen dat het leven van een transgender niet makkelijk is. Het is mentaal en fysiek heel zwaar. Mentaal omdat in Zeeland nog steeds veel mensen een transgender niet accepteren. Maar: iedereen moet toch zichzelf kunnen zijn?”

,,Ik wist als jong kind al dat ik eigenlijk een jongen was. Ik voetbalde, deed aan judo, stoeide graag. Toen ik zestien was, merkte ik dat ik niets moest hebben van borstgroei en ongesteld zijn. Ik wist me geen raad en werd depressief. In die tijd ben ik veel gepest, uitgescholden en ook in elkaar geslagen, ja zwaar mishandeld. De schoolleiding greep echter niet in, waardoor ik niet meer naar school wilde. Gelukkig kreeg ik thuis veel steun. Ik ben er uiteindelijk heel sterk door geworden. Ik kan nu anderen motiveren. Mijn goede raad is: geef nooit op!”

,,Mijn borsten zijn in september verwijderd. Ik ben nog herstellende. De laatste operatie betreft de transitie van mijn genitaliën. Dat kan pas over een jaar. Ik ben nu al gelukkig, maar als dat achter de rug is, kan ik me pas een complete man voelen.”

Gepensioneerd politieman Henk Wijkstra

Henk Wijkstra (65) uit Middelburg is gepensioneerd politieman. Hij zat voorheen in een diversiteitsteam van de politie, bedoeld om politiemensen met een andere etnische achtergrond en/of seksuele geaardheid te ondersteunen en acceptatie binnen het politieteam te bevorderen. ,,Dat team was er vooral om te luisteren naar politiemensen, discriminatie tegen te gaan en na te gaan of er etnisch wordt geprofileerd. Helaas kwam dat voor. Mijn Marokkaanse collega, zelf een profiler, reed in een rechercheauto toen hij door collega's eruit werd gehaald. Hij vertelde dat met tranen in zijn ogen.”

,,Als wijkagent heb ik lange tijd gespeurd naar radicalisering. Het is nog zo actueel. Ook in Nederland - zie de recente arrestaties in Zoetermeer - moeten we waakzaam blijven. Dat lukt het best door mensen met een andere etnische achtergrond niet uit te sluiten, door met ze in gesprek te blijven. Wijkagenten spelen daarin een belangrijke rol. Ik liep regelmatig moskeeën binnen. We hebben ten opzichte van een jaar of zes geleden veel geleerd over radicalisering en jihadisme. Ik worstel trouwens ook met de vraag of Nederland IS-vrouwen moet terughalen uit Syrië. Ik vind het gevaarlijk. Maar als Turkije ze loslaat en ze blijven onder radar, heb je ze niet meer in beeld.”

rapper Bram Mvambanu

Bram Mvambanu (26) uit Middelburg, maar van Angolese afkomst, is bekend als rapper Cycz. Hij weet alles van vooroordelen. ,,Ik vind het levend boek een leuk initiatief. Het is belangrijk om te praten over vooroordelen. Ik ben natuurlijk ook wel eens uitgescholden voor zwarte piet. Maar ik heb daar mee leren leven. Het gros van de Nederlanders is tolerant. Mensen passen zich eigenlijk makkelijk aan aan andere culturen. Dat mag ook wel eens worden gezegd.”