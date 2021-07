Leven als een digitale nomade in ‘retrokantoor’ op wielen

Tweede Kamer wil meer havenpoli­tie in strijd tegen cocaïne­smok­kel in Zeeland

6 juli DEN HAAG - Meer havenpolitie en douane in Zeeuwse havens. Dat wil de Tweede Kamer om de toegenomen cocaïnesmokkel in Vlissingen-Oost te verminderen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop pleitte daarvoor in een motie, die eind van de middag werd aangenomen in de Tweede Kamer.