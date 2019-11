Leu staat al zeventig jaar achter de tap in café De Vriendschap in Arnemuiden en tapt door tot het laatste rondje

Vega-ijs, ve­ga-taart en de ha­lal-slagerij met toko, het is er in Oost-Sou­burg

17:38 OOST-SOUBURG - Er is veganistisch ijs, bananentaart met vega-oreokoekjes, verse sappen en salades in de Paspoortstraat. En om de hoek in de Kanaalstraat bij de halal-slager La Viande staan de oosterse, mediterrane en andere exotische waren in de schappen. Oost-Souburg heeft het sinds een maand allemaal.