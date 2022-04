L’Escaut en andere woningcorporaties gehackt door criminele groepering met Russische banden

VLISSINGEN - L’Escaut in Vlissingen is één van acht woningcorporaties die vorig weekend zijn getroffen door een ransomware aanval door criminelen die losgeld eisten. Dat wordt bevestigd in een persbericht namens de acht getroffen woningcorporaties.

Vorige week maakte de Vlissingse woningcorporatie bekend dat er mogelijk data van klanten is gelekt na een aanval door hackers. Een woordvoerster wilde toen, in het belang van het onderzoek, niet zeggen of zij net als andere woningcorporaties waren gehackt via een gezamenlijke ICT-dienstverlener.

In het persbericht staat te lezen dat er contact is geweest met de criminelen en dat er is besloten om geen losgeld te betalen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is een melding gedaan van datadiefstal en er is contact met de politie over aangifte.

Beruchte cyberbende

De beruchte cyberbende Conti lijkt achter de hack te zitten. Maandag publiceerde de criminele groepering - met sterke Russische banden - een deel van de ‘gegijzelde’ informatie op het darkweb, vermoedelijk om losgeldeisen kracht bij te zetten.

Door de hack kunnen de woningcorporaties tijdelijk niet meer in een deel van hun ICT-systemen en bij een deel van hun gegevens. Dat zorgt voor veel overlast. Met hulp van extern ICT forensisch experts zijn extra beveiligingsmaatregelen getroffen en worden de bestanden door middel van een back up hersteld.

Welke gegevens

Momenteel loopt er een onderzoek naar de oorzaak van de datadiefstal. Per woningcorporatie wordt gekeken of én welke gegevens van medewerkers, huurders en relaties in onbevoegde handen zijn gekomen. Inmiddels is duidelijk dat die situatie per woningcorporatie verschilt. Er zijn ook woningcorporaties waarbij het nagenoeg zeker is dat er geen vertrouwelijke data zijn gelekt. Om welke gegevens het bij L’Escaut gaat, is niet duidelijk. Zodra duidelijk is om welke gegevens van wie het gaat, worden gedupeerden daarover geïnformeerd.