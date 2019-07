Lekker timmeren in Middelburg: 'Onze hut is hoog én waterdicht'

Hutten bouwen is veel leuker dan gamen. Daar bestaat bij de jongens en meisjes van bouwhut 'Naamloos' geen enkele twijfel over. In koor roepen de leerlingen van de Herman Faukeliusschool deze woensdag dat samen buiten iets bouwen 'echt veel leuker is'. Pim, Mark, Loïs, Rebecca, Mare, Sam, Thijs, Steven, Jona en Nathan zijn er trots op dat 'Naamloos' ook de grootste hut is geworden. Mark: ,,En dat zonder hulp van vaders en moeders. Wij hebben het helemaal zelf gedaan."